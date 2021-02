"A PSP comunica que, no âmbito da situação pandémica atual e com o programa de agendamento da vacinação na Região Autónoma da Madeira, agora com primazia aos mais idosos, poderão surgir casos de tentativas de burlas de indivíduos que geralmente se apresentam bem vestidos e, por vezes, intitulam-se de médicos ou funcionários do Estado responsáveis pelo levantamento estatístico junto da população tendo em vista a elaboração de listas para a administração da vacina covid-19", refere a PSP, em comunicado.

Segundo a PSP, estes indivíduos "chegam a pedir quantias de dinheiro para a vacina” e poderão, mesmo, “simular diagnósticos de outras doenças de forma a possibilitar extorquir outras quantias monetárias".

A PSP aconselha a que não seja facultada qualquer quantia em dinheiro e pede à população para contactar as forças policiais ou ligar para o 112, para que as autoridades possam atuar rapidamente “de forma a poder intercetar, procedendo à sua identificação e responsabilização criminal".