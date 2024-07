Em comunicado a autoridade informa que a Brigada de Proteção Ambiental (BRIPA), em colaboração com a Divisão Municipal de Proteção e Saúde Animal de Leiria, capturou de um Pit Bull Terrier, que se encontrava a viver sem que o seu dono lhe proporcionasse as condições exigíveis de bem-estar animal, sendo que o animal tinha visíveis ferimentos na zona da cabeça.

Além disso o cão encontrava-se preso com coleira a uma corrente, sem qualquer abrigo, num terreno em piso de terra batida, anexo a uma habitação, junto da via pública, exposto às intempéries, comprometendo desta forma a segurança e o bem-estar do animal, o que levou a população a dar o alerta à PSP.

"Desencadeadas todas as diligências úteis e oportunas junto do detentor do canídeo e por tratar-se de um animal de raça potencialmente perigosa, constatou-se que o mesmo não possuía toda a documentação legalmente exigida, nem apresentava garantias de que pudesse vir a ter", sublinha a autoridade.

O cão foi transportado para o Canil Municipal de Leiria, onde irá ficar para tratamento das lesões físicas e, após concluído o processo de mudança de titularidade do animal, será posto para adoção e procura novos donos.