Polícias da Brigada de Fiscalização do Núcleo de Armas e Explosivos de Vila Real intensificaram, durante as épocas festivas de Natal e Ano Novo, a fiscalização relacionada com o uso de foguetes e outros artefactos pirotécnicos.

Em comunicado, a PSP disse que, neste período, foi detetada uma publicitação de venda de artigos pirotécnicos através das redes sociais, tendo-se constatado que o seu autor não tinha habilitação legal para proceder à venda desses artigos.

De acordo com a polícia, o “mesmo possuía, na sua residência, armazenamento ilegal de artigos pirotécnicos, fora das condições legais, pelo que foram apreendidas 56 baterias de fogo-de-artifício".

Em consequência, os agentes policiais procederam à elaboração do respetivo auto de notícia por contraordenação.

A PSP disse que, durante a quadra natalícia, foram efetuadas diversas "operações inspetivas com o objetivo de incrementar o sentimento de segurança e alertar para os perigos na utilização incorreta deste tipo de artigos".

Por fim, a Polícia recomendou que sejam “cumpridas todas as normas legais previstas na utilização de artigos de pirotecnia e fogo-de-artifício”, nomeadamente que sejam “respeitadas as distâncias de segurança dos locais de lançamento, as suas instruções de funcionamento, bem como não tocar em artigos não deflagrados”.