Em comunicado, a PSP informa que deteve dois suspeitos na quarta-feira, no interior do elétrico 28, por terem furtado a um turista uma carteira com documentos e cartões bancários, bem como cerca de 80 euros em numerário.

Já no domingo, dois carteiristas foram detidos após roubarem 130 euros a uma turista que viajava no elétrico 15.

A terceira detenção ocorreu na segunda-feira, na paragem do elétrico 28, na Rua das Escolas Gerais, onde foram detidos um homem e duas mulheres depois de roubarem uma carteira com documentos e 275 euros em dinheiro.

O comunicado da PSP nota que “este grupo de carteiristas detidos integra o grupo que se envolveu em agressões a condutores de 'tuk tuk', acontecimento amplamente divulgado nas redes sociais na altura dos factos”.