"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia 21 de dezembro, procedeu à detenção de um homem de 51 anos de idade, por ser suspeito da prática de dez crimes de furtos qualificados, cometidos em hotéis e esplanadas na zona da Baixa, na cidade de Lisboa", informou a força policial em comunicado.

De acordo com a PSP, "a investigação teve o seu início em maio deste ano, quando os polícias se aperceberam que o detido havia regressado à prática de furtos em esplanadas e hotéis, após o fim da pandemia e o aumento do turismo na cidade de Lisboa".

"O detido fazia-se valer da sua meia-idade para passar despercebido entre os turistas e os clientes das unidades hoteleiras e na primeira oportunidade furtar-lhes os seus pertences", é referido.

Segundo a PSP, o homem "agia de maneira concertada, que consistia em selecionar as vítimas" que estavam "descontraidamente em esplanadas ou em bares dos hotéis". De seguida, sem que "se apercebessem furtava-lhes os seus pertences astuciosamente".

A PSP, com a Equipa da Divisão de Investigação Criminal, "procedeu à deteção, seguimento e consequente detenção do arguido numa esplanada, após ter furtado um telemóvel do interior do bolso do casaco de um transeunte, pertences estes recuperados e devolvidos ao seu proprietário".

A polícia refere que "esta atividade criminosa permitiu-lhe daqui obter mais de 10 000€ de dividendos, fazendo da prática deste crime verdadeiro modus vivendi".

"O Juiz de Instrução Criminal de Lisboa, a quem o detido foi presente para primeiro interrogatório, decretou a obrigatoriedade de apresentações bissemanais", é ainda explicado.