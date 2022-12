O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve, a 26 de dezembro, na freguesia de Marvila, em Lisboa, "uma mulher com 19 anos de idade por ser suspeita da prática do crime de condução sem habilitação legal" e "mais três homens com idades entre os 21 e os 27 anos, por serem suspeitos da prática do crime de resistência e coacção sobre funcionário".

As detenções ocorreram durante "uma ação de patrulhamento", após os polícias detetarem "uma cidadã a conduzir sem título habilitante para a condução".

"No desenrolar desta situação, um grupo de cerca de dez indivíduos que se encontravam nas proximidades decidiram aproximar-se e insurgir-se contra a atuação dos polícias, verbalizando palavras e assumindo uma postura de resistência ativa tendo em vista impedir a condução da suspeita detida, conscientes de que a sua conduta obstrutiva constituía crime, sendo alertados para isso mesmo, sem que isso os demovesse", refere a PSP em comunicado.

A força policial frisa ainda que os agentes no local "foram alvo de tentativa de agressão e ainda de ameaças de diversa natureza e teor".

Devido ao sucedido, os detidos foram "notificados para comparecer junto dos serviços do Ministério Público, para aplicação das medidas de coação".