"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 3.ª Divisão Policial, no dia 2 de dezembro de 2022, pelas 18h40, na freguesia de Benfica, em Lisboa, procedeu à detenção, em flagrante delito, de sete jovens de 19, 18, 17, 16 e 14 anos de idade, por serem suspeitos prática de roubo na via pública", informou este sábado esta força policial.

De acordo com a PSP, "os suspeitos abordaram dois jovens, um homem 17 anos e uma mulher de 18 anos de idade, que se encontravam num jardim, e sob coação e utilização de arma branca, exigiram às vítimas que lhe entregassem o dinheiro que tivessem na sua posse, tendo-lhes sido entregues, por receio pela sua integridade física, cerca de 70 euros em numerário. Desta ação resultou um corte na mão da vítima do sexo feminino, devido à utilização da referida arma", mas sem necessidade de tratamento hospitalar.

De seguida, "as vítimas acionaram meios policiais para o local, mantendo o contacto telefónico com os polícias que se encontravam a deslocar-se para a ocorrência, enquanto ainda visualizavam os suspeitos nas proximidades do local da ocorrência, junto ao Centro Comercial Colombo".

A PSP conseguiu "intercetar, em segurança, os suspeitos da prática do crime, já em contacto pessoal com as vítimas e com as características por estas fornecidas".

Os sete jovens foram "transportados para a Esquadra, assim como as vítimas, onde foram realizadas todas as diligências necessárias à consumação da detenção".

"Os seis detidos maiores de 16 anos foram presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. O detido de 14 anos foi entregue à sua progenitora para posterior apresentação ao Tribunal de Família e Menores da sua área de residência", é ainda referido pela PSP.