O veículo capotou e embateu num poste de iluminação, que acabou por invadir as vias do sentido contrário (Benfica-Aeroporto), danificando um pórtico de painéis direcionais.

No dia do funeral de um dos três homens, a 25 de fevereiro, a PSP recebeu "um alerta por um grupo de motociclistas estarem a circular na via pública, sem capacetes e realizando manobras perigosas proibidas pelo Código da Estrada" e, "como é normal" a polícia enviou um carro patrulha com dois agentes.

Segundo a mesma fonte, "quando chegaram ao local os dois polícias deparam-se com um conjunto de motociclistas que rapidamente os cercaram de forma hostil e não acataram as ordens legais e legítimas que lhes foram dadas, impossibilitando que os infratores fossem identificados e fiscalizados".

De seguida, "enquanto um dos policias permaneceu no exterior do carro patrulha, emitindo continuamente ordens para que os infratores se afastassem, o outro polícia entrou na viatura para pedir reforços urgentes via rádio", explicou a PSP.

"Devido ao aumento do número de infratores e aos seus inaceitáveis comportamentos, um dos polícias, para garantir a sua integridade física e a autoridade do Estado, recorreu passivamente à arma de fogo como forma de dissuasão relativamente às agressões iminentes, sem no entanto a ter apontado a qualquer cidadão".

Apesar de os reforços policiais terem chegado "rapidamente ao local", não foi possível a "identificação e detenção dos infratores, por já terem dispersado", acrescenta a polícia, que, no entanto, garantiu desde a primeira hora "utilizar todos os meios para identificar todos os intervenientes de modo a permitir responsabilizá-los tanto criminalmente como pelas contraordenações praticadas".

Assim, a PSP iniciou de imediato as diligências necessárias com vista à sua identificação sob a direção e estreita colaboração com o DIAP da Amadora.

A PSP salientou "a coragem e o sangue frio do polícia que permaneceu no exterior do carro patrulha" nessa ocasião, bem como "o empenho e eficácia dos polícias que participaram na investigação".