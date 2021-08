As autoridades apreenderam também 14 colunas de som, mais de uma centena de garrafas de cerveja, provenientes da venda ambulante e 12 botijas de óxido nitroso, indica o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), em comunicado.

“O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 1.ª Divisão Policial, adotou um policiamento na zona do Bairro Alto, com o objetivo de reforçar as condições de segurança das pessoas que frequentam esta área e dos respetivos moradores, bem como da fiscalização do cumprimento das normas em vigor relativas ao atual estado de contingência”, lê-se na nota.

Nesse sentido, a PSP diz que implementou um dispositivo com medidas de controlo do número de pessoas em determinadas ruas, como forma de “garantir o acesso permanente às forças de segurança e aos meios de socorro” e para evitar concentrações superiores a 15 pessoas.

Num balanço feito relativamente à atividade operacional nas últimas semanas, o Cometlis refere que procedeu à detenção de 11 pessoas e participou 55 infrações contraordenacionais nas zonas do Bairro Alto e do Cais do Sodré.

“A PSP reitera o apelo ao cumprimento das normas em vigor na atual situação de contingência, designadamente a obrigatoriedade do uso de máscara, sempre que não seja possível manter o distanciamento físico recomendado, a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública, a não concentração superior a 15 pessoas, devendo ser respeitadas as ordens e orientações dados pelos polícias no local”, é sublinhado na nota.