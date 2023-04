Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) refere que as 21 detenções estão ligadas à suspeita de crimes como tráfico de droga (nove), condução sem habilitação legal (cinco), resistência e coação (quatro) e condução sob efeito de álcool (três).

“Na prossecução de uma estratégia de combate e prevenção da criminalidade, a 3.ª Divisão Policial tem reforçado as ações de patrulhamento e policiamento preventivo em Carnide, freguesia onde se insere o Bairro Padre Cruz”, explica a PSP na nota, adiantando que a “hostilidade” dos moradores tem vindo a aumentar.

A última detenção aconteceu na segunda-feira e ocorreu após uma intervenção policial “com uso de força para reposição da ordem pública”.

“Após a fiscalização de uma viatura que circulava no interior do bairro, alguns residentes do mesmo voltaram a demonstrar hostilidade face às ações preventivas e de repressão da criminalidade, incluindo através do arremesso de pedras aos polícias que ali estavam a realizar operações”, indica a PSP.

Nesse dia, além das agressões aos agentes foram também registadas situações de vandalismo em algumas artérias do bairro, tendo sido incendiados alguns caixotes de lixo.

De acordo com o Cometlis, a necessidade de intervenções “reforçadas” no bairro Padre Cruz começou no sábado, sendo que na noite desse dia houve o arremesso de vários artefactos e engenhos explosivos na direção de viaturas que se encontravam estacionadas junto à esquadra da PSP da urbanização.

“Tendo em conta o comportamento hostil por alguns residentes no bairro a PSP aumentou a presença e visibilidade policial, continuando a desenvolver ações de prevenção da criminalidade, visando detetar/identificar os agentes perpetradores de violência e reforçar os níveis subjetivos de segurança da população”, indica ainda o Cometlis, acrescentando que irá continuar a “desenvolver ações preventivas”.