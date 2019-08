Segundo a PSP, "o crime ocorreu na sequência de uma desavença familiar, tendo o seu autor provocado a morte a um animal de companhia - canídeo - através de uma arma branca, no interior da sua residência".

"Após reportada a denúncia destes factos, os agentes da Divisão Policial do Funchal deslocaram-se ao local da ocorrência tendo procedido à detenção do cidadão em causa, dadas as evidências e provas materiais colhidas no local", refere o comunicado.

O homem foi hoje presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A PSP relembra que, de acordo com o Código Penal vigente, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos a animais de companhia podem resultar na aplicação de penas de prisão entre um a dois anos, de acordo com a gravidade e extensão dos danos físicos produzidos.