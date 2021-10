A PSP fez hoje disparos para o ar, no final do jogo de futebol entre o Olímpico do Montijo e a equipa B do Vitória do Setúbal, indicou à Lusa a Direção Nacional, sem adiantar as circunstâncias do ocorrido.

O jogo disputou-se no Montijo, no Campo da Liberdade. O oficial de serviço na Direção Nacional da PSP disse à Lusa que não houve feridos e remeteu mais informação sobre o sucedido para um comunicado a divulgar na segunda-feira. Num vídeo difundido por vários meios de comunicação social vê-se agentes da PSP a disparar para o ar no relvado, na presença de jogadores e elementos das duas equipas. O jogo, da sexta jornada da primeira divisão do Campeonato Distrital de Setúbal, terminou empatado a 0-0. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram