A PSP apreendeu 11.363 doses de droga em 15 buscas realizadas no âmbito do combate ao narcotráfico no Porto, mormente junto do bairro do Viso, numa operação que resultou também em oito detenções, revelou hoje fonte policial.

PEDRO SOARES BOTELHO/MADREMEDIA