As forças de segurança registaram 10,9 mil infrações nos últimos sete dias. Em relação a 2022, verificaram-se mais 244 acidentes, menos um óbito, mais 13 feridos graves e mais 94 feridos ligeiros. Nesta semana, as forças de segurança olharam em específico para o uso do telemóvel, com a campanha “Ao volante, o telemóvel pode esperar”.

MÁRIO CRUZ/LUSA