Dez pessoas foram hoje detidas na sequência de buscas domiciliárias que estão a decorrer desde as 07:00 nos distritos do Porto, Lisboa, Setúbal e Santarém, tendo sido apreendidas 25 armas, disse à Lusa o porta-voz da PSP.

Até às 09:00 foram detidas na operação de combate ao tráfico de armas dez pessoas, apreendidas 50 armas e algumas munições, segundo o porta-voz da PSP.

A operação tem por base o cumprimento de 50 mandados de busca e a investigação está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, (DIAP).

De acordo com o porta-voz, na operação estão envolvidos centenas de agentes da PSP, com o apoio de militares da GNR.

Avança a SIC que será emitido um comunicado da PSP, por volta do 12h00, com mais detalhes sobre esta operação em larga escala já designada por "Operação Colmeia".

O canal de Carnaxide fala ainda em 12 detenções.

À Agência Lusa, fonte Polícia de Segurança Pública confirmou ao início da manhã que estava a realizar buscas em dois bairros de Lisboa desde as 07:00 de hoje, remetendo para mais tarde novos esclarecimentos. A confirmação surgiu depois de o Correio da Manhã avançar que a operação da divisão de investigação criminal da PSP de Lisboa estava a efetuar buscas domiciliárias no Casalinho da Ajuda e no Bairro 2 de maio.