Um grupo de polícias criou através das redes sociais o Movimento Zero para protestar contra as condições de trabalho, baixos salários e os recentes acontecimentos, como o julgamento do caso da Cova da Moura, em que oito polícias foram condenados, e o caso que envolveu confrontos entre agentes e moradores do bairro da Jamaica, no Seixal.

Este movimento, que reúne atualmente mais de cinco mil polícias e garante que está em crescimento, troca mensagens na aplicação de telemóvel Telegram e alega que enviou uma carta ao Presidente da República, primeiro-ministro, ministro da Administração Interna e direção nacional da PSP.

Na carta, a que Lusa teve acesso, os polícias referem que desde 21 de maio estão a “desempenhar as funções com proatividade nula”, sendo esta a primeira medida de protesto.

“Não efetuamos abordagens a viaturas ou cidadãos, não interviremos em situações de alteração de ordem pública sem que se encontrem totalmente reunidas as condições de segurança, nem levantamos autos contraordenacionais, salvo nas situações estritamente necessárias”, lê-se na missiva.