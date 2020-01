Os polícias, após terem recolhido as características dos alegados envolvidos nas agressões, realizaram de imediato “diligências pela cidade no sentido de localizar os suspeitos ou possíveis testemunhas, sem resultado”, frisou a nota.

A PSP adianta que, cerca das 03:45, um outro meio policial, que se encontrava em serviço de patrulha na cidade, deparou-se com um jovem caído no chão “inanimado e com forte odor a álcool proveniente do vomitado no seu vestuário”.

“Face este cenário, pelas 03:48, foi imediatamente acionada pelos polícias a assistência médica – INEM, tendo o jovem sido transportado pela ambulância dos bombeiros às urgências da unidade hospitalar de Bragança a qual, cerca das 06:00, contactou a PSP e informou que o jovem que tinha sido encontrado pela PSP e que ali havia dado entrada, teria sido vítima de agressão”, revelou a direção nacional da PSP.

A polícia indicou também que a identidade do jovem foi fornecida por amigos, que informaram as autoridades que, pelas 02:30, no interior de um outro bar, quando se preparavam para sair, a vítima terá tido um desentendimento com um outro grupo de jovens, mas que teria ficado sanado.

De acordo com a PSP, estes jovens informaram também que, aquando da saída do bar, “ocorreram agressões com um grupo de 15 a 20 jovens, motivo pelo qual fugiram, desconhecendo para onde se teria deslocado o cidadão hospitalizado”.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Giovani Rodrigues, de 21 anos, era caloiro do curso de Design de Jogos Digitais na Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo (ESCAT) de Mirandela e a sua morte tem gerado manifestações de pesar entre a comunidade escolar e da sociedade.