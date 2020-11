No dia três de novembro, de acordo com dados divulgados pelo Público, através do Ministério da Administração Interna, entre as três forças de segurança - PSP, GNR e SEF - eram mais de mil os agentes que já foram infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia.

De um total de 1042 casos, entre os quais há 658 recuperados e 384 activos, existem ainda 749 outros profissionais em isolamento profilático devido ao contacto próximo com pessoas infetadas.

A PSP, a força que atua nas áreas mais povoadas e, portanto, mais sujeita ao contágio, é o corpo que mais casos regista: um total de 550, 209 doentes e 341 recuperados. Estão ainda em isolamento profilático 358 agentes.

Segue-se a GNR com 151 casos ativos 307 recuperados, num total de 458 casos a que se somam 320 guardas em isolamento profilático.

Por fim, o SEF com um total de 34 casos, dez recuperados, 24 ativos e ainda 62 agentes em isolamento.