Os dois adolescentes, acompanhados pelos pais, apresentaram-se na esquadra da PSP de Carnaxide e assumiram a autoria dos atos de vandalismo que terão provocado cerca de 150 mil euros euros de prejuízo numa escola de Carnaxide, no passado sábado.

"Foi possível apurar que os factos, para além dos menores identificados, terão sido praticados por um terceiro, pelo que as diligências prosseguem com vista à sua cabal identificação", de acordo com um a nota da PSP enviada ao SAPO24.

Por serem menores e terem sido identificados fora de flagrante delito, os jovens permaneceram à guarda dos seus progenitores, que terão de os apresentar, em data agendada, perante a Autoridade Judiciária competente.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, as diligências conduzidas pela Divisão Policial de Oeiras, na quinta-feira, resultaram em "apreensões com vista à identificação dos autores do ilícito."