Os dois homens identificados são de nacionalidade portuguesa e têm idades entre os 40 e os 50 anos, tendo sido identificados no local, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), onde decorria uma conferência proferida por Jean Wyllys, afirmou hoje à agência Lusa fonte da PSP de Coimbra.

Um dos homens que tentou atirar ovos contra Jean Wyllys foi João Pais do Amaral, vice-presidente do PNR, que, na sua conta pessoal de Facebook, numa publicação pública, afirmou: "A pontaria estava boa, o segurança é que se meteu à frente. Amanhã [hoje] não falho!", numa referência à presença do político e brasileiro hoje, em Lisboa, na Casa do Alentejo, onde dará uma conferência subordinada ao tema: "Porque se exilar do Brasil hoje?".

João Pais do Amaral confirmou à agência Lusa a autoria e referiu que hoje, se não for ele, "outra pessoa vai fazê-lo”.

“Estaremos lá, de certeza, porque ele não é bem-vindo".

Questionado sobre se se arrepende do ato, desvalorizou: "O que fiz de mal? Vocês [comunicação social] estão sempre a boicotar. Eu não bati, nem matei ninguém".