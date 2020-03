No vídeo do rapper Sofiane, publicado no dia 2 de fevereiro no YouTube, é possível ver armas e droga em dois bairros da cidade do Porto.

Esta terça-feira, a PSP diz em comunicado que "foram efetuadas diligências tendentes à identificação dos participantes no referido vídeo, por estarem em causa factos suscetíveis de enquadramento criminal, nomeadamente, devido à exibição de armas de fogo e ao incitamento à violência".

A nota acrescenta que "através do conhecimento que a PSP tem da área geográfica em causa, foi já possível proceder à identificação de vários participantes no vídeo, tendo o resultado das diligências sido comunicado ao DIAP do Porto".

"A PSP irá manter-se atenta, desenvolvendo as medidas de polícia que venham a ser consideradas necessárias a garantir a tranquilidade e a segurança", conclui.