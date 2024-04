Em comunicado, a PSP adianta que no total estão a ser cumpridos nove mandados de busca domiciliária com vários polícias no terreno, com as valências de investigação criminal e ordem pública.

Esta operação, segundo a PSP, tem como alvo uma rede que se dedica ao tráfico de droga e que foi alvo de uma intervenção da polícia no ano passado, quando foram detidos 20 membros deste grupo, dos quais quatro ficaram em prisão preventiva.

A PSP diz que os membros que não ficaram com esta medida de coação “voltaram a reerguer o negócio e é sobre eles que recai a intervenção policial de hoje”.

“O Bairro Quinta do Loureiro, sucessor do Casal Ventoso, é uma zona urbana sensível onde o tráfico de droga está bem enraizado e onde a PSP frequentemente desenvolve ações de combate ao tráfico de droga”, é referido na nota.

A PSP informa que nos últimos dois anos, nas duas zonas da Grande Lisboa abrangidas por esta operação, foram detidas 154 pessoas, tendo 41 ficado em prisão preventiva, e foram apreendidos oito quilos de cocaína, 1,2 quilos de heroína e 12 quilos de haxixe.