De acordo com o Jornal de Notícias, esta terça-feira, a PSP de Guimarães recebeu uma participação de um responsável de uma empresa vimaranense que terá levantado dez mil euros em dinheiro numa agência bancária no centro da cidade e que terá sido roubado no momento em que posou a pasta, onde transportava o dinheiro, para abrir a porta do carro.

O Núcleo de investigação Criminal de Guimarães está agora a investigar a ocorrência.