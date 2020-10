No seguimento de uma operação policial para interromper uma festa, na noite de domingo, no Bairro da Cova da Moura, Amadora, a PSP foi recebida com tiros. No entanto, foi na sequência do arremesso pedras que um agente ficou ferido. A PSP procedeu à detenção de um suspeito de provocado o ferimento, noticia o Observador.

De acordo com a publicação, os relatos apontam para mais de 200 pessoas, mas, em declarações ao Observador, o Intente Paulo Flor, da divisão da esquadra da PSP – Amadora, fez referência a “muitas dezenas”, na maioria jovens entre os 15 e os 20 anos, e explicou que a esquadra da Damaia tinha recebido várias denúncias de “um ajuntamento de pessoas, derivado de uma festa no exterior”.

Sobre os tiros, o Intendente da esquadra da PSP da Amadora, explicou que “houve vários relatos de tiros”, mas não conseguia “identificar nem quantificar” as situações, que seriam identificadas nas próximas horas junto de polícias no local. Paulo Flor confirmou a existência de “muita bebida alcoólica” e lamentou o recurso a armas de fogo, considerando que “já é normal” nestas situações.