Em declarações à agência Lusa, fonte da PSP disse hoje que o furto ocorreu no dia 06 de março quando o arcebispo Airton José dos Santos estava a passar o controlo de segurança do aeroporto de Lisboa e se esqueceu do anel no tabuleiro onde depositou os seus pertences.

Depois de o representante católico sair daquela zona, um grupo de passageiros, que também tinha vários anéis, apropriou-se do anel episcopal. Os cidadãos foram questionados sobre se os bens lhes pertenciam e “afirmaram que sim”, indicou a polícia.

Após se aperceber da falta do anel, o arcebispo brasileiro comunicou o desaparecimento às autoridades, que conseguiram, inclusive através das imagens de videovigilância e das diferentes companhias aéreas, identificar o autor do furto, um homem de 49 anos, que se encontrava “em trânsito”, com destino a Cabo Verde.

Quando aterrou neste país, o suspeito foi abordado pelas autoridades policiais, reconheceu que o anel não lhe pertencia e prontificou-se a devolvê-lo, tendo o objeto sido enviado de volta para Lisboa.

A joia está na posse da PSP, que já informou Airton José dos Santos, aguardando indicações para o processo de envio do símbolo religioso.

De acordo com uma nota da polícia, o anel episcopal, de metal precioso, representa a fidelidade e união com a Igreja Católica, sendo “a primeira das insígnias a ser benzida e a ser entregue a um novo bispo na cerimónia da sua sagração”.

Airton José dos Santos, é também referido, é arcebispo da Arquidiocese de Mariana - Minas Gerais desde junho de 2018.