Segundo o mandatário, que participa hoje numa ação de campanha do Partido Trabalhista Português (PTP) nessas áreas, como o sítio de Boliqueime ou o sítio dos Três Paus, o objetivo é homenagear os habitantes, que são “verdadeiros corajosos”.

“Existem dois tipos de funchalenses: os que vivem nas zonas do turismo, nas zonas planas da cidade, junto ao mar, que vivem em boas casas, […], tudo o que é bom, e os que vivem nas zonas altas, zonas inacessíveis, onde faltam quase todos os equipamentos sociais, esgotos, saneamento básico, creches para as crianças, lares para a terceira idade e clubes para ocupação dos tempos livres”, referiu à Lusa.

Estes habitantes, disse José Manuel Coelho, residem nas zonas altas pela força das circunstâncias, por causa das dificuldades económicas.

“São pessoas corajosas, mas desprezadas pelos poderes públicos, que cuidam das zonas do turismo, das zonas planas da cidade. Estamos a falar de pessoas que vivem no sítio de Viana, em Santo António, Boliqueime, sítio dos Três Paus, na Corujeira de Dentro, na Corujeira de Fora, na freguesia do Monte - habitantes que estão nas zonas que são o Funchal ‘número 2’”, sublinhou.

Ao serem relegados para as zonas montanhosas, acrescentou o ex-deputado regional, estes cidadãos estão isolados de tudo e todos, "são marginalizados pelo regime, pelos poderes públicos e precisam de justiça".

O Partido Trabalhista afirma, por isso, a sua preocupação com estes cidadãos, que “são os estrangeiros dentro da sua própria ilha”.

“Propomos a criação de equipamentos sociais para amenizar as diferenças, lares para terceira idade, tempo livres para os jovens, clubes desportivos, escolas para a juventude […] para que não se sintam ostracizados na sua própria terra”, destacou.

O empresário José Quintino Costa, ex-militante do PCP e eleito presidente do PTP na Madeira em 2019, encabeça a candidatura que visa o regresso do partido do partido ao hemiciclo da Assembleia Legislativa.

Às regionais da Madeira do dia 24 concorrem 13 candidaturas, que vão disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.

O PTP teve três deputados no parlamento regional entre 2011 e 2015. No mandato seguinte ficou reduzido a um parlamentar e nas eleições de 2019 não elegeu qualquer representante.