De acordo com esta força de segurança, no âmbito de uma denúncia por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência física e verbal sobre a sua companheira, de 43 anos, tendo a ação culminado com a detenção do agressor residente no concelho de Freixo de Espada à Cinta, em Bragança.

“O suspeito foi presente, na sexta-feira, no Tribunal Judicial de Torre de Moncorvo, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de frequentar as proximidades da residência (atual ou futura) da vítima, nem nela permanecer, bem como no seu local de trabalho, e a proibição de se aproximar, por qualquer meio, a uma distância inferior a 500 metros, sendo estas medidas controladas por pulseira eletrónica”, especificou a GNR, em comunicado.

Segundo as autoridades policiais, a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.