“Este foi um ataque a alvos civis em Moscovo”, disse Putin à televisão estatal, citado pela agência espanhola EFE.

Putin disse que o ataque foi uma resposta aos bombardeamentos russos contra alvos militares na Ucrânia, no domingo, e revelou que “há dois ou três dias”, Moscovo atacou os serviços secretos militares ucranianos.

“Em resposta, o regime de Kiev escolheu outro caminho, o das tentativas de intimidar a Rússia, intimidar cidadãos russos e atacar edifícios residenciais. Este é, obviamente, um sinal claro de atividade terrorista”, afirmou.

Putin disse que as ações de Kiev se destinam a provocar uma “resposta simétrica” contra alvos civis no país vizinho.

“Estou preocupado com as tentativas de provocar uma ação de resposta da Rússia. É evidente que é isso que eles procuram: provocar-nos com ações simétricas. Veremos o que vamos fazer”, acrescentou.

A Rússia acusou Kiev de ter lançado hoje de manhã um ataque com ‘drones’ contra Moscovo, causando dois feridos ligeiros e pequenos danos em vários edifícios.

O Ministério da Defesa russo disse que oito dispositivos estiveram envolvidos no ataque, dos quais cinco foram abatidos pela defesa antiaérea e três foram neutralizados por meios eletrónicos, segundo a agência oficial TASS.

A Ucrânia negou ter qualquer “ligação direta” com os ataques contra a região da capital russa.

A ação de hoje contra Moscovo ocorreu dois dias depois de duas pessoas terem sido mortas em Kiev por um novo ataque da Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.