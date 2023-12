Segundo o jornal independente russo, Moscow Times, o Kremlin terá revelado que Vladimir Putin vai combinar a conferência de imprensa com uma sessão de perguntas do público, conhecida no país como Linha Direta.

"A 14 de dezembro, Vladimir Putin resumirá os resultados do ano. Será um formato combinado de Linha Direta e a conferência de imprensa final do presidente", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas, de acordo com o meio internacional.

A conferência será transmitida nas redes sociais e televisão estatal russa.

O sistema Linha Direta permite aos cidadãos pedirem ao líder russo que resolva os seus problemas diários, enquanto a conferência de imprensa anual dá aos jornalistas a oportunidade de questionar o presidente sobre uma série de questões.

Espera-se assim que um dos temas da conferência seja a situação no mundo, a guerra na Ucrânia e as sanções impostas a Moscovo.

Aguarda-se igualmente que o líder fale sobre a candidatura que anunciou na semana passada a um novo mandato nas presidenciais de março de 2024.