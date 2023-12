O anúncio foi feito depois de uma cerimónia em que foram homenageados soldados russos que combateram na Ucrânia.

A agência Ria Novosti, avança que Putin disse que era candidato a um quinto mandato ao combatente na Ucrânia, Artiom Joga.

As eleições realizam-se no dia 17 de março do próximo ano, 2024, e o atual presidente russo deverá manter-se no poder pelo menos até 2030.

Vladimir Putin, assumiu a presidência da Rússia no ano 2000, e é o presidente que está há mais tempo no cargo desde Estaline. O presidente russo foi eleito novamente em 2004, em 2012 e 2018.

Agora, após a adoção de emendas à Constituição, recebeu o direito de apresentar a sua candidatura às eleições de 2024.

O anúncio, confirmado pelo Kremlin, surge um dia depois da aprovação, na câmara alta do parlamento russo, da data para as eleições presidenciais de 2024. O dia 17 de março foi amplamente aceite pelos deputados, que aprovaram o dia por unanimidade, com 162 votos a favor.