O presidente russo Vladimir Putin elogiou esta quarta-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher, as qualidades do caráter feminino que permitem às empresas encabeçadas por mulheres obter melhores resultados.

"Para se conduzir uma empresa é necessário ter qualidades particulares, especialmente as de líder", declarou Putin num encontro com empresárias na cidade russa de Samara, na região do rio Volga.

"Parece-me que é algo próprio das mulheres; têm inclusive algumas vantagens", continuou o presidente russo. A reunião de Putin com as empresárias aconteceu numa padaria.

"Os homens são mais duros, mas quando as qualidades de líder se juntam com as características tipicamente femininas, o resultado é geralmente melhor que o dos homens", afirmou.

Em plena campanha eleitoral, aproveitou para tirar uma foto com 30 trabalhadoras.

O dia 8 de março é um feriado na Rússia. Segundo uma tradição iniciada no período da União Soviética, as mulheres são presenteadas com flores e chocolate naquele dia.