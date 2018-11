“Foi isto que foi dito a Pence (…). Partimos do princípio de que tudo o que Putin disse será transmitido ao chefe de Estado norte-americano”, acrescentou o porta-voz do Kremlin.

De acordo com Peskov, a Rússia repetiu “também como um mantra: Porque é que não compreendem? Como explicar-vos uma vez mais que o governo russo não podia e não teve nada a ver com a ingerência nos assuntos internos ou processos eleitorais?”

“Os americanos falam insistentemente, como um mantra, da ingerência nas eleições (…). Pence, naturalmente, começou a discussão [com Putin] com este assunto”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante um programa emitido, no domingo à noite, pela televisão russa.

A Rússia é acusada nos Estados Unidos de ter influenciado as eleições presidenciais de 2016 – que deram a vitória a Donald Trump (Partido Republicano) -, pirateando caixas de e-mail do Partido Democrata e organizando uma campanha nas redes sociais visando perturbar o processo democrático norte-americano.

Uma investigação norte-americana procura determinar a existência de conluio entre a Rússia e a equipa da campanha de Donald Trump.

O Presidente norte-americano, que sempre desmentiu as acusações, foi criticado no seu país por não ter abordado o assunto durante um encontro com Vladimir Putin, em julho, em Helsínquia.

Os dois presidentes deverão encontrar-se de novo no final do mês, na Argentina, para a cimeira do G20, depois de a 11 de novembro terem estado juntos durante as celebrações dos 100 anos do fim da I Guerra Mundial.