A Rússia irá interromper o fornecimento de petróleo e gás se forem impostos tetos de preços, como avançado pelo G7 e a União Europeia, em forma de sanção devido à invasão da Ucrânia. Esta foi a informação revelada esta quarta-feira de manhã pelo presidente Vladimir Putin.

"A Federação Russa cumprirá integralmente os contratos, mas não fornecerá petróleo, gás ou carvão em seu próprio prejuízo. Quem quer impor algo à Rússia no setor da energia não tem condições de impor nada. O teto de preços é uma decisão absolutamente estúpida", disse Putin durante o Fórum Económico Oriental, que se realiza em Vladivostok, de 5 a 8 de setembro.

O presidente russo falou ainda sobre a central nuclear de Zaporijia, negando que a mesma esteja a ser usada para guardar material de guerra.

"Não há equipamento militar no território do ZNPP, especialistas da AIEA podem ver isso", afirmou Putin, garantindo depois que as imediações da central estão a ser atingidas por bombardeamentos do lado do"território ucraniano" e que confia no relatório da AIEA sobre Zaporijia.