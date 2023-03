Xi Jinping, presidente da China, visitou a Rússia na última semana e propôs várias ideias para o fim da guerra na Ucrânia. Vladimir Putin escutou-as e concordou com a grande maioria, ou pelo menos disse que concordou. De acordo com os especialistas, as ideias prendiam-se com negociações, mas agora o Instituto da Guerra diz que Putin não está disponível para as mesmas.

Aliás, o Instituto, que divulgou o seu último relatório neste domingo, salienta mesmo que Vladimir Putin quer vencer a guerra no campo de batalha, salientando que o presidente russo está “focado em alcançar os seus objetivos iniciais de guerra por meio de um conflito prolongado no qual ele vence impondo a sua vontade à Ucrânia pela força ou quebrando a vontade da Ucrânia após o abandono de Kiev pelo Ocidente “.

"As forças russas demonstraram que não podem obter ganhos significativos nesta fase da guerra, dado que as forças ucranianas ainda não falharam. No entanto, está longe de ser claro que Putin algum dia aceitará essas realidades militares. Ele pode resolver continuar a lutar, com ou sem pausas, o tempo que for necessário para atingir todos os seus objetivos. A sua retórica e ações, bem como os seus padrões passados, certamente sugerem essa possibilidade. Um acordo negociado pode, portanto, ser inatingível porque Putin não aceitará a realidade de que não pode realmente conquistar a Ucrânia", lê-se no relatório.