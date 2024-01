O líder do Kremlin depositou um ramo de flores no memorial da chamada “Praça do Neva”, nas margens do rio com o mesmo nome, onde o seu pai combateu durante o bloqueio de Leninegrado, atualmente São Petersburgo, segundo a agência Efe.

Putin depositou também um ramo de flores com uma fita de luto preta numa vala comum num cemitério memorial, onde jaz o seu irmão e centenas de milhares de outros que morreram tanto em resultado do cerco de Leninegrado como nos combates para defender a cidade.

O Presidente russo colocou outra coroa de flores aos pés do monumento à Pátria.

Putin já contou várias vezes que o seu pai, também chamado Vladimir, combateu na “Praça do Neva”, onde foi gravemente ferido e salvo por um camarada.

A sua mãe permaneceu em Leninegrado durante o cerco nazi à cidade, que começou a 8 de setembro de 1941 e terminou a 27 de janeiro de 1944, durante o qual morreram mais de um milhão de pessoas, incluindo o irmão mais velho de Putin, Viktor, falecido antes do nascimento do Presidente russo.

Cerca de 20.000 pessoas morreram na defesa da cidade e outras 10.000 devido a bombas, mas foram a fome e o inverno, com temperaturas de 40 graus negativos, que mais afetaram os habitantes.

Embora o bloqueio tenha sido completamente levantado em 27 de janeiro de 1944, o cerco foi parcialmente quebrado em 18 de janeiro de 1943.

Este sábado, o líder russo também participará noutros eventos comemorativos em São Petersburgo e reunir-se-á com o seu homólogo bielorrusso, Alexandr Lukashenko, de acordo com fontes oficiais.