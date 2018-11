Procurando antecipar os temas que vão marcar a gestão nos próximos anos, a edição de 2019 que conta com a participação de 46 oradores nacionais e internacionais, vai centrar-se no tema "Convergence", abordando matérias como os tempos de transformação que empresas e profissionais enfrentam, a convergência online-offline, voz-dados, humanos-robots, pessoas-cultura; tecnologia-marketing; produto-marca; criatividade-management, entre outros.

Segundo aquele responsável, o que o QSP Summit pretende, na edição de 2019, "é posicionar-se como a melhor conferência de marketing e gestão da Europa" através do incremento da dimensão, mas sobretudo da qualidade do evento.

"A grande novidade é a passagem para dois dias, será nos dias 21 e 22 de março [de 2019], na Exponor. É uma alteração substancial. Vamos mais do que duplicar a área. Vamos ter uma feira com mais de cem expositores e ocupar 19 mil metros quadrados e prevemos uma média de participação de 2300 participantes diários", afirmou, em declarações à Lusa, Rui Ribeiro, CEO e fundador da QSP Summit.

Entre os oradores internacionais destaque para o norte-americano Daniel Pink, autor de seis livros sobre temas como trabalho, negócios e comportamento humano.

"O nosso orador principal vai ser o Daniel Pink que é conhecido mundialmente. Autor de vários best sellers, foi também apresentador e coprodutor do ‘Ground Control', uma série televisiva do National Geografic e que é considerado um dos dez maiores pensadores mundiais da atualidade em termos de negócios", revelou.

O seu mais recente livro, "When: The Scientific Secrets of Perfect Timing", esteve quatro meses na lista de best-sellers do New York Times e foi nomeado um dos melhores livros de negócios de 2018 por várias outras lojas.

O autor que escreveu ainda o bestseller do New York Times "A Whole of New Mind" venceu múltiplos prémios e os seus livros foram traduzidos em 39 idiomas.

O palco principal contará também com Spencer Harrison, professor em comportamento das organizações no Insead e expert em cultura e criatividade organizacional; Stanley Hainsworth, ex diretor criativo da Nike, Lego e Starbucks e ainda Lara Balazs que até muito recentemente foi vice-presidente da Amazon, entre outros.

No segundo dia, o QSP Summit vai receber Barbara Kahn, professora da Wharton School da Universidade da Pennsylvania, e autora de livros como "Global Brand Power: Leveraging Branding for Long-Term Growth" e "The Shopping Revolution: How Successful Retailers Win Customers in an Era of Endless Disruption" .

Em ambos os dias o evento contará com diversos painéis de debate onde se incluem oradores como Michael Aakkermen (Pinterest); Jaime Del Valle (L´Oreal); José Fortunato (Sonae MC); Ana Lehmann (FEP); Fuencisla Clemares (Google); Carlos Gomes da Silva (Galp); Luis Teixeira (Farfetch); Helen Duphorn (IKEA); Joana Amaral Dias (Psicóloga, entre muitos outros.

Na última edição, o QSP Summit, reuniu mais de 1700 quadros de topo, em 2019 conta receber mais de 2300 quadros de topo.

Nos últimos dez anos, o QSP Summit trouxe a Portugal alguns dos mais destacados pensadores da atualidade como Daniel Goleman, Michio Kaku, Kenichi Omae, David Shing, Kevin Keller, David Aaker, Paco Underhill, entre muitos outros.