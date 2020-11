Em causa está a entrevista que Diana, Princesa de Gales, concedeu ao programa "Panorama" da BBC em 1995. A famosa conversa — que faz hoje 25 anos — foi conduzida pelo jovem jornalista Martin Bashir e teve uma assistência de quase 23 milhões de pessoas.

"Éramos três neste casamento", afirmou Diana, referindo-se ao relacionamento de Charles, Príncipe de Gales com Camilla Parker-Bowles. Se, na altura, esta entrevista marcou o arranque de carreira de Bashir, hoje são colocados em causa os motivos que terão levado Diana a conceder tais palavras.

A BBC, através do seu site oficial, anunciou uma investigação própria, com o intuito de chegar à verdade acerca da maneira como foi conseguida a dita entrevista.

“A BBC está determinada a descobrir a verdade sobre estes eventos e é por isso que encomendámos uma investigação independente”, afirmou Tim Davie, diretor-geral da emissora britânica.

O escolhido para dirigir o processo independente foi Lord Dyson, antigo juiz do Supremo Tribunal britânico, que se retirou em 2016. "Lord Dyson é uma figura eminente e altamente respeitada que conduzirá um processo completo", acrescentou o diretor-geral da BBC.

Esta nova investigação, aberta no mês em que se comemoram 25 anos desde a entrevista, surge na sequência de novas acusações por parte de Charles Spencer, irmão de Diana e Conde Spencer de título. Numa carta dirigida a Tim Davie, tornada pública pelo Daily Mail, Spencer acusa Bashir de ter usado extratos bancários falsos de supostos pagamentos dos serviços de seguranças britânicos a duas pessoas para espiarem Diana. Desta forma, teria conseguido, de alguma forma, convencer a Princesa de Gales a dar o seu testemunho sobre a família real e sobre o seu casamento com Charles.

“Se não tivesse lido estas declarações, não teria apresentado Bashir à minha irmã", afirmou Spencer, admitindo que o jornalista lhe mostrou esses extratos bancários e que a sua natureza o levou a incentivar Diana a dar a entrevista.

Martin Bashir tem 57 anos e é, atualmente, o editor de religião da BBC News. Devido ao facto de ter contraído Covid-19 e ter sido operado ao coração, não teve ainda oportunidade de contestar tais alegações.

Segundo explicou a BBC, o inquérito, que começará em breve, terá em vista responder às seguintes questões:

Que passos deram a BBC e, em particular, Martin Bashir com vista a obter a entrevista ao Panorama em 1995? Isto incluirá examinar possíveis extratos bancários simulados, supostos pagamentos a membros da família real e outras questões levantadas pelo Conde Spencer.

Estas medidas foram apropriadas, particularmente em relação aos padrões editoriais da BBC na época?

Em que medida as ações da BBC e, em particular, de Martin Bashir influenciaram a decisão de Diana em dar uma entrevista?

Que conhecimento a BBC tinha em 1995 e 1996 de evidências relevantes, como extratos bancários falsificados?

Com que eficácia a BBC investigou as circunstâncias que levaram à entrevista?

Na semana passada, a BBC revelou que foi descoberta uma nota de Diana, de 1996, em que esta indica nunca ter visto tais documentos e que a sua decisão para conceder a entrevista partiu da sua vontade e que não terá sido levada ao engano. No entanto, tal nota não foi ainda disponibilizada pela emissora britânica.

Diana acabaria por morrer, fruto de um trágico acidente de carro, a 31 de agosto de 1997, em Paris. A sua entrevista — que pode ser aqui lida integralmente — revelou de uma forma sem precedentes a vida íntima da família real, já que o casamento com Charles já tinha terminado em 1992, antes do divórcio oficial em 1996. O príncipe herdeiro casou-se com Camilla Parker-Bowles em 2005, numa cerimónia civil.

A estação britânica ITV exibiu este mês um documentário, "A Entrevista Diana: A Vingança de uma Princesa", apresentando entrevistas que afirmavam que Bashir pediu ao designer gráfico Matt Wiessler para criar extratos bancários simulados, que aparentemente provavam que funcionários reais estavam a ser pagos para espionar Diana, destaca o USA Today.

Já o The Guardian noticia que o regulador de comunicação britânico Ofcom afirmou que “não tem competência regulatória para investigar” o caso, mas acrescentou que “é essencial que a BBC garanta que as preocupações levantadas sobre este programa sejam investigadas minuciosamente.”

“Um dos objetivos públicos da BBC é garantir que as suas notícias e conteúdo factual sejam fornecidos com os mais altos padrões editoriais. É importante que a BBC se responsabilize, de forma aberta e transparente, em relação às alegações históricas de não cumprimento desses padrões. Isto é necessário para manter a confiança no jornalismo e nas práticas editoriais da BBC.”, salientou a Ofcom.

“Eventos históricos podem ter um efeito de longo prazo na forma como o conteúdo da BBC é interpretado hoje. Portanto, saudamos o seu anúncio de ontem de uma investigação totalmente independente a ser conduzida por Lord Dyson sobre os eventos da criação do programa original, bem como da investigação da BBC em 1995 e 1996. Seguiremos o inquérito e as suas conclusões de perto", pode ler-se no comunicado.

O príncipe William manifestou também a sua opinião quanto à investigação em curso, concordando com a sua realização. “A investigação independente é um passo na direção certa. Deve ajudar a estabelecer a verdade por trás das ações que levaram à entrevista ao Panorama e às decisões subsequentes tomadas pela BBC na época", disse, através de um comunicado.