Quando é que o Príncipe Carlos se torna Rei?

Imediatamente, já que mandam as regras que o trono nunca esteja por ocupar.

Segundo o The Guardian, Carlos deverá dirigir-se ao país na noite após a morte de Isabel II e será proclamado rei às 11 da manhã do dia seguinte, no Palácio de St. James, em Londres.

Quais as primeiras iniciativas quando é indicado um novo rei?

Inglaterra é uma monarquia constitucional, por isso o Parlamento inglês deverá reunir-se nas próximas 24 horas para que os deputados jurem fidelidade ao novo chefe de Estado.

Quando é que deverá decorrer a cerimónia de coroação?

Não há um prazo pré-definido, mas historicamente é habitual que seja vários meses depois de forma a respeitar o luto. A Rainha Isabel II esperou 16 meses depois da morte do pai para ser coroada.

Quais deverão os primeiros atos públicos do novo rei?

Os jornais ingleses indicam que a tradição é que visite de forma imediata as quatro nações que constituem o Reino Unido: Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

Que tipo de cerimónia se espera na coroação de Carlos?

Apesar de não confirmado oficialmente, é suposto que exista um grupo de pessoas que há mais de uma década prepara a coroação de Carlos. A maior dúvida que existe é sobre a manutenção ou não do cariz religioso, não apenas pelo perfil do novo rei, mas também por existir um relatório de 2018, da University College London, que trouxe a discussão a público, propondo uma cerimónia secular.

É esperado que custe menos dinheiro e seja mais pequena que a cerimónia de coroação da Rainha Isabel II, em1953, a que assistiram mais de 8000 pessoas.

É habitual os reis manterem o nome de nascimento?

Não é o mais frequente, mas Isabel II fê-lo e agora o filho seguiu as suas pisadas, tornando-se Carlos III.

E qual o papel reservado à mulher do rei, Camila Parker Bowles?

Carlos e Camila casaram em 2005, depois de uma relação conturbada de vários anos. Com o casamento, Camila ficou com o título de Duqesa da Cornualha, já que não quis ter o título de Gales devido à associação com a Princesa Diana. Com a coroação de Carlos, Camila será Rainha Consorte, um desejo que Isabel II deixou expresso em fevereiro deste ano.