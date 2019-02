No mesmo país, a mulher que lidera a Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, foi re-eleita para o lugar há menos de dois meses. Tem 78 anos, cinco filhos e oito netos. Outra mulher, Maxine Waters tornou-se a primeira afro-americana a liderar a Comissão de Finanças na mesma Câmara. Tem 80 anos. Para provar o seu ponto, num artigo publicado a 8 de janeiro deste ano, o New York Times juntava mais dois nomes: Susan Zirinsky, a primeira mulher a liderar a cadeia de televisão CBS News - tem 66 anos - e Glenn Close, bem mais conhecida do grande público que está nomeada para o Óscar de Melhor Atriz. Tem 71 anos.

O mundo está a mudar, dizem-nos os cientistas, dizem-nos os sociólogos, diz-nos a nossa experiência diária. A nossa relação com a idade parece, porém, uma das barreiras mais difíceis de desafiar, para alguns mais difícil que a do género, raça ou orientação sexual. Até 2030, a esperança média de vida deverá situar-se nos 90 anos em vários países europeus - Portugal é um deles - mas isso pouco mudou na forma como se olha para as diferentes etapas de vida. Mesmo que haja cada vez mais mulheres a serem mães aos 40, mesmo que aos 50 muitas pessoas decidam iniciar uma nova carreira profissional ou que aos 60 haja mais casais a separarem-se e a iniciarem novas relações. Isto para não falar daqueles que aos 70 e 80 recusam a reforma “para descansar”.

Vale a pena recuar um pouco mais de seis anos, a novembro de 2012. Mais concretamente à conferência de imprensa em que Nancy Pelosi anunciou a intenção de se manter líder do Partido Democrata na Câmara dos Representantes. Um repórter na NBC, Luke Russert, perguntou-lhe na ocasião se não seria altura de dar lugar aos mais jovens no partido. Nancy indignou-se e retorquiu: “OH, coloca sempre essa questão, exceto a Mitch McConnell” [líder republicano no senado, atualmente com 77 anos]. O que é outro ponto em discussão: a idade enquanto fator de discriminação também não igual para todos, às mulheres pesa mais que aos homens e não é só na política.

As artes são provavelmente o terreno onde a longevidade é sujeita a menor escrutínio. Talvez por respeito com nomes que já conquistaram o Olimpo, talvez porque a sabedoria associada à idade aí parece ser mais evidente. Veja-se o caso de Clint Eastwood, 88 anos, que realiza e protagoniza o filme “Correio de droga” atualmente nos cinemas. Ganhou um óscar aos 74 anos com Million Dollar Baby (realização) e 12 anos antes, aos 62, tinha ganho o primeiro óscar com Unforgiven.

Ou Saramago que se estreou na escrita já depois dos 50 e obteve o reconhecimento mundial do Nobel já depois dos 70.

Para quem estuda a evolução da população, o tema da longevidade é um dos mais decisivos no século XXI. As estimativas são claras: em 2050, um terço das pessoas na Europa terá mais de 65 anos. Não se trata já, ou apenas, de pensar nos cuidados de saúde, nas reformas e organização dos espaços públicos. Trata-se de repensar a linha da vida como nos habituámos a olhar ao longo do século XX. Esquecendo que há 100 anos a esperança média de vida em Portugal não chegava aos 40.