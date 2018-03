No país do futebol não se questiona o talento do astro da Seleção, mas sim a sua imagem de menino mimado.

O jogador mais caro da história, de 26 anos, foi operado no sábado no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, um estabelecimento particular ultramoderno. Os vidros fumados dão-lhe um ar de prédio de escritórios e no terraço, no topo, há um heliporto, que Neymar usou quando teve alta no domingo.

Do outro lado da rua, a maternidade Odete Valadares, assim como a maioria dos hospitais públicos no País, sofre com falta de pessoal e de todo tipo de equipamento, inclusive de camas. As paredes rosa pálido estão descascadas e várias janelas estão partidas.

"Faltam leitos na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal para responder a toda a procura. Não raramente as pacientes ficam em macas por falta de camas na enfermaria", explica um médico da maternidade, Klaus Morales, numa mensagem publicada no Facebook no dia da cirurgia de Neymar.

"A exatos 50 metros daqui, no Hospital Mater Dei, o craque Neymar está internado para uma cirurgia ao quinto metatarso (...) Helicópteros sobrevoam o hospital e não se fala em outra coisa nos noticiários a não ser nesse caso", acrescentou Morales, denominando a situação de "vergonhosa".

Neymar, "parti o tornozelo e o joelho. Preciso do seu apoio e da sua equipa médica"

Dezenas de câmeras montaram guarda durante horas em frente ao Mater Dei, enquanto Neymar esteve internado.

"A saúde no Brasil está em crise, e a questão da segurança. A gente está a olhar para a questão do Rio de Janeiro, da intervenção militar, que não está sendo tão acompanhada como deveria", disse à AFP-TV Priscila Silveira, funcionária pública de 28 anos de Belo Horizonte.