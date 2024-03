A autarquia salientou que as intervenções foram realizadas sem custos para os utentes.

A condição para usufruir deste apoio é que sejam utentes referenciados pelo Centro de Saúde local e detentores do Cartão Social Municipal.

A Câmara do Sabugal explicou que os custos associados às operações são suportados pelas duas entidades, estando, igualmente, garantido o transporte para as consultas pré e pós-operatórias.

Esta parceria com a Fundação Álvaro Carvalho surge no âmbito das respostas sociais que o município tem vindo a prestar junto da população, em especial no que respeita à melhoria da qualidade de vida dos idosos.

A Fundação Álvaro Carvalho realiza as intervenções às cataratas através do seu programa “Dar Visão ao Interior”.