Em Itália, toda a região da Lombardia, inclusive Milão, parte da região do Vêneto, onde fica Veneza, o norte da região da Emilia Romagna (Parma e Rimini) e o leste de Piemonte são abrangidas pela medida de quarentena anunciada este sábado pelo primeiro-ministro italiano.

Os movimentos de entrada e saída destas áreas serão estritamente limitados durante a quarentena, que se estenderá até 3 de abril.

Também o Vaticano anunciou que o papa Francisco irá, neste domingo, realizar a oração do Ângelus, por vídeo, e não em público. "A oração do Ângelus do Santo Padre (...) será transmitida em vídeo ao vivo para os ecrãs na praça de São Pedro", informou o Vaticano num comunicado.

Também Macau anunciou que vai impor uma quarentena de 14 dias, a partir de terça-feira, para quem "tenha estado na Alemanha, na Espanha, na França ou no Japão nos 14 dias anteriores à entrada" no território, foi hoje anunciado.

Até lá e a partir das 12:00 de hoje (04:00 em Lisboa), as autoridades vão realizar um exame médico a quem entre no território proveniente daqueles quatro países, devido ao surto do novo coronavírus, indicou um anúncio publicado na página eletrónica dos Serviços de Saúde.

A propagação do vírus foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como "profundamente preocupante". No total, 95 países estão afetados pela Covid-19, que deixou pelo menos 3.556 mortos e quase 105.000 casos em todo planeta.

Depois da China, onde apareceu em dezembro e onde os contágios totalizam os 80.700 e os mortos somam 3.097, a Itália é um dos países mais afetados, com 5.883 casos e 233 óbitos.

O governo italiano reforçará os hospitais com 20 mil pessoas, entre médicos e enfermeiros.

Neste sábado, as autoridades chinesas reportaram 27 novas mortes pelo coronavírus, elevando o total em todo o país para 3.097, com 44 novos casos, a maioria em Wuhan, província de Hubei, epicentro da epidemia.

A Coreia do Sul soma quase sete mil contágios, mas tem mortalidade mais baixa (44). O Irão regista 5.823 casos e 145 mortos. Em França também aumentou para 16 o número de mortos e para 949 o de contágios.

A América Latina e central somam 51 infetados. O Paraguai anunciou neste sábado o primeiro caso e a Colômbia e a Costa Rica reportaram na sexta-feira o primeiro contágio. A Argentina anunciou a primeira morte no subcontinente: um homem de 64 anos que tinha estado na Europa em fevereiro. As autoridades do país anunciaram a concessão de licença de trabalho excepcional a quem voltar do exterior.

Também este sábado, um total de 43 pessoas foram resgatadas dos escombros após o desabamento de um hotel na cidade de Quanzhou, no sudeste da China, usado para abrigar pessoas em quarentena, segundo a imprensa. Funcionários disseram que 70 pessoas ficaram presas.

Um infetado em encontro onde esteve Trump e Pence, mas sem contacto direto

Nos Estados Unidos, com mais de 200 casos (19 fatais), foi declarada situação de emergência no estado de Nova Iorque, que acumula 76 casos, de forma a acelerar as medidas de contenção do vírus.

Um total de 21 pessoas a bordo do cruzeiro "Grand Princess", fundeado na costa de San Francisco, tiveram resultado positivo nos exames de deteção de Covid-19. Estão infetados 19 membros da tripulação e dois passageiros, sendo que há 3.533 pessoas a bordo.

O capitão do navio não disse nada sobre quando ou onde o navio vai atracar.

O "Grand Princess" pertence à mesma companhia que operava o navio afetado pelo coronavírus no Japão no mês passado, no qual mais de 700 pessoas a bordo tiveram resultados positivos de contágio.

Além disso, duas pessoas morreram pelo coronavírus na Flórida, as primeiras vítimas americanas fora da Costa Oeste, anunciaram as autoridades deste estado do sudeste dos EUA.

Outra pessoa que esteve na reunião anual dos conservadores (CPAC), realizada entre 26 e 29 de fevereiro perto de Washington, foi diagnosticada com coronavírus num hospital de Nova Jersey. O presidente Donald Trump e o vice-presidente, Mike Pence, estiveram no mesmo encontro, mas a pessoa infetada não participou nas reuniões que decorreram no salão principal, onde as autoridades estiveram.

Também cresce a preocupação com o impacto económico da epidemia no mundo, em especial na China, cuja atividade continua em grande parte paralisada. Nos dois primeiros meses do ano, as exportações chinesas caíram 17,2%.

Procurando tranquilizar os mercados, o presidente americano, Donald Trump afirmou na sexta-feira que as bolsas - que caíram nas duas últimas semanas - vão recuperar e exortou a FED (banco central americano) a reduzir as taxas de juros para incentivar a economia.

Das maratonas canceladas à hipótese de jogos à porta fechada na NBA

A preocupação global com a epidemia reflete-se também na quantidade de eventos desportivos, culturais e profissionais cancelados.

Prevista para 15 de março e com 17 mil corredores inscritos, a Maratona de Barcelona foi adiada para 25 de outubro. Ontem, a Federação Mundial de Atletismo, a World Athletics, anunciou que os Mundiais de meia maratona, programados para 29 de março em Gdynia, na Polónia, serão realizados em 17 de outubro.

A World Athletics já tinha adiado o Mundial de pista coberta; inicialmente previsto para acontecer de 13 a 15 de março em Nanquim, na China, agora será em 2021.

Neste sábado, foi cancelado o Mundial feminino de hóquei sobre o gelo, que deveria ser disputado de 31 de março a 10 de abril no Canadá.

Nos Estados Unidos, a NBA pediu às equipas que preparem estratégias de contingência, caso seja necessário disputar partidas sem público, informou ontem a emissora ESPN.

Já na Arábia Saudita, o reino decidiu reabrir a esplanada que cerca a Kaaba, o lugar mais santo do Islão, situado no coração da Grande Mesquita de Meca. A pequena peregrinação (Umra) continua, no entanto, suspensa.

South by Southwest (SXSW), em Austin, nos Estados Unidos Em 13 países, 300 milhões de alunos não irão às aulas durante várias semanas, pois seus colégios foram fechados. A conferência anual das indústrias do cinema, tecnologia e música, em Austin, nos Estados Unidos foi cancelada na sexta-feira.Em comunicado, as autoridades da cidade de Austin, que acolhe a conferência, anunciou o cancelamento das datas de março do SXSW e do SXSW EDU devido à preocupação com a propagação do vírus responsável pela doença Covid-19.Antes do cancelamento, vários grandes compradores de conteúdo audiovisual, como Netflix, Amazon e Apple, tinham anunciado a ausência do festival no Texas, que é um importante mercado de filmes.

Vários países proibiram a entrada ou adotaram quarentenas para os viajantes procedentes dos países mais afetados.