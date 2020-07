No entanto, ficou estipulado no texto comum hoje aprovado que o tempo de debate em plenário e comissões será fixado pela conferência de líderes no início de cada legislatura atendendo “à representatividade dos partidos”, tendo sido aprovada uma norma transitória proposta pelos sociais-democratas para que, na atual legislatura, essas grelhas sejam definidas numa reunião na primeira quinzena de setembro para entrarem já em vigor na segunda sessão legislativa.

À exceção dos debates com o primeiro-ministro, a maioria das alterações, que entrarão em vigor em 01 de setembro, são de natureza processual e destinam-se ou a ‘modernizar’ o regimento (introduzindo referências ao Canal Parlamento ou aos meios eletrónicos) ou a regular situações em que o texto era omisso, como a definição das sessões solenes ou dos processos de revisão constitucional.

Com a aprovação final global de hoje, ficam também formalizadas no regimento as alterações aprovadas na primeira e segunda fase da atual revisão e que passaram pelo aumento dos tempos e direitos de intervenção dos deputados únicos e da transferência do debate da maior parte dos votos do plenário para as comissões, regras que já estão em vigor através de um despacho do presidente da Assembleia da República.