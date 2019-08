O ataque ocorreu por volta das 09:00, horário local (05:30 em Lisboa), no sudoeste de Cabul, com a detonação de “um veículo carregado de explosivos”, disse o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores afegão, Nasrat Rahimi.

O objetivo era “um posto de controlo da polícia” na área, acrescentou Rahimi.

A explosão causou pelo menos 95 feridos, “principalmente civis, incluindo crianças e mulheres”, que foram transferidos para vários hospitais em Cabul, disse um porta-voz do Ministério da Saúde Pública, Wahidullah Mayar.

Na área onde ocorreu a explosão está também localizada uma escola militar.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, justificou o ataque numa mensagem na sua conta oficial na rede social Twitter, explicando que o objetivo do ataque “suicida” era “um centro de recrutamento perto da esquadra da polícia”.

Segundo Mujahid, “dezenas de polícias e soldados morreram”.

O atentado terrorista ocorreu depois de pelo menos cinco polícias terem morrido na terça-feira após a detonação de um artefacto colocado numa bicicleta, à passagem de um veículo do Departamento de Luta contra o Narcotráfico no noroeste de Cabul.

Os ataques coincidem com a oitava ronda de negociações de paz entre representantes dos Estados Unidos e dos talibãs no Qatar, em busca de um acordo que ponha fim a duas décadas de guerra.

Apesar das conversações, a violência continua por todo o país com ataques constantes, incluindo ataques na capital afegã com dezenas de mortos, situação que a ONU relacionou com a tentativa das partes de reforçarem as suas posições para negociarem nos termos mais favoráveis um acordo de paz.