A toxicidade masculina não se reserva apenas para as mulheres, está focada em todas as pessoas que estão contra ela. Os homens que se dizem feministas são penalizados, gozados, ameaçados e alguns esfaqueados até à morte.

Quando se explica que o feminismo é uma luta pela igualdade e que não é contra os homens, muitas almas ainda se espantam. Como é que o feminismo ganhou tão má fama? Como é que uma palavra foi demonizada e transformada em algo negativo?

O feminismo é sobre igualdade. É sobre direitos humanos. Afecta os que não querem considerar as mulheres com sentido de paridade. Afecta aqueles que temem perder o poder. Afecta os que desconsideram as mulheres, os que as acreditam inferiores. Afecta os que pretendem controlar. Os que gostam que as mulheres estejam “ao serviço”. Que homem decente é que advoga esta linha de pensamento e atuação?

Os mais novos apresentam comportamentos tóxicos, violentos e uma parte da sociedade alimenta, como se percebe com exemplos tão claros como um jogo cujo objectivo é agredir e abusar de mulheres. Sem disfarce. Promover a agressão, a violência e a prepotência na presunção de que aos homens não fica mal. Não só fica como não ajuda, porque o machismo tóxico desgasta e prejudica os homens. Que os mesmos não o entendam é que me espanta.