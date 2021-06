Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 3.757.395 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose (34%) e 1.979.425 já têm a vacinação completa (19%), tendo sido administradas na última semana um total de 551.651 doses.

A vacinação do grupo etário das pessoas com mais de 80 anos tem agora 96% (651.263 idosos) com a primeira toma já administrada e 91% (613.583) com as duas doses tomadas.

Já na faixa entre os 65 e 79 anos, 93% das pessoas desse grupo (1.496.398) já recebeu a primeira dose, percentagem que baixa para os 42% (674.713) no que se refere à vacinação completa.