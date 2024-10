Ovelhas protegem-se do calor à sombra de uma árvore no terreno do criador de ovinos João Madeira, onde os termómetros chegam a marcar 42 graus, em Mértola, 26 de junho de 2023. Tem 2.500 animais numa propriedade em Mértola, pouca comida e água, e as forragens, quando existem, triplicaram de preço. A falta de alimentos é o pesadelo deste verão dos agricultores do Baixo Alentejo. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 03 DE JULHO DE 2023). NUNO VEIGA/LUSA

Lusa