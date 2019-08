Pouco após o início do ataque, comandos da polícia, do exército e das forças especiais foram enviados para as áreas mais vulneráveis da cidade, sublinhou o porta-voz.

De acordo com Hussaini, vários talibãs foram abatidos e os restantes foram expulsos para os arredores da cidade.

A Direção de Segurança Nacional avançou que no contra-ataque das forças especiais, pelo menos, 26 membros da unidade vermelha dos talibãs morreram (forças equipadas com armamento moderno).

O ataque acontece quando prosseguem no Qatar as negociações entre talibãs e o enviado dos EUA para o processo de paz no Afeganistão. As partes assinalaram, nas últimas semanas, que estão perto de um acordo.

Kunduz caiu nas mãos dos talibãs em 2015 e, desde então, foi várias vezes atacada.