Desde a entrada em vigor do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO), em 29 de junho de 2015 e até 30 de junho deste ano, 38,6 mil jogadores registados nas 11 entidades exploradoras pediram autoexclusão, um mecanismo que pretende prevenir o jogo excessivo e evitar comportamentos aditivos.

Este número representa mais 3,2 mil jogadores do que em 31 de março de 2019, de acordo com o relatório da Atividade do Jogo Online em Portugal divulgado pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), organismo pertencente ao Turismo de Portugal.

“Esta variação trimestral é explicada pela autoexclusão da prática de jogos e apostas ‘online’ de cerca de 7,7 mil jogadores e pelo término da autoexclusão de 4,5 mil jogadores”, refere o relatório.

Os jogadores autoexcluídos representavam cerca de 2,7% dos jogadores registados em todas as entidades exploradoras, o que revela um acréscimo de 0,2 pontos percentuais comparativamente ao período homólogo de 2018.

Os dados adiantam que dos jogadores que pediram para ser barrados, 87,2% fizeram-no por “tempo indeterminado” e os restantes 12,8% por “tempo determinado”.