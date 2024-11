Quatro capacetes azuis ficaram feridos num novo "ataque" com dois foguetes contra a missão de paz da ONU no Líbano, a Unifil, informaram as autoridades italianas esta sexta-feira.

"Tomei conhecimento, com profunda indignação e preocupação, dos novos ataques sofridos pela sede italiana da Unifil no sul do Líbano, que provocaram ferimentos em alguns dos nossos soldados que participam na missão de paz”, declarou em nota a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.